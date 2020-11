Verlooy: "Mijn toppaarden zijn in de vorm van hun leven, maar trappelen nu ter plaatse"

Met onder meer Jos Verlooy, Pieter Devos en Olivier Philippaerts had België een sterke delegatie kunnen afvaardigen naar de Spelen in 2020. Nu moeten ze hopen dat hun toppaarden ook volgend jaar nog op hun piek zijn. Wedstrijden om die topvorm te onderhouden zijn er wel niet.

"Het is zuur dat je toppaarden figuurlijk ter plaatse blijven trappelen", zegt Verlooy. "Mijn kleppers Igor en Varoune zijn in de vorm van hun leven, maar worden hierdoor afgeremd. Zij genieten nu van rust en krijgen hun dagelijkse beweging."

Verlooy grijpt de overgebleven wedstrijden, van een lager niveau, aan om zijn jongere paarden ervaring te laten opdoen. "Ik ben heel dankbaar dat die wedstrijden toch nog georganiseerd worden. Zo kan ik mijn aanstormende talenten naar een hoger niveau tillen."

Maar het is met Igor of Varoune dat Verlooy straks wil schitteren in Tokio. "De Spelen blijven mijn hoofddoel. Hopelijk kunnen we vanaf maart toch weer internationaal op hoog niveau springen. Het contrast zou te groot zijn, mochten we van de ene dag op de andere moeten overstappen van kleinschalige meetings naar olympisch niveau. Dat zou voor niemand goed zijn."