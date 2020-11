VIDEO: MLS-keeper krijgt rood in penaltyreeks, veldspeler pakt laatste penalty

Het was in meerdere opzichten een opvallende match in de kwartfinales van de Eastern Conference. Op het eind van de match - bij een 1-1-stand - verloor Orlando een speler met rood, waarna nog een extra tijd van 10 minuten volgde. In de 2 verlengingen - en dus met 10 tegen 11 - vielen ook geen goals meer.

Penalty's moesten beslissen: daarin dacht Orlando het pleit te hebben gewonnen, toen Gallese bij 3-4 een penalty stopte. Maar de VAR zag dat de doelman te snel van zijn lijn weg was. Dat kwam hem automatisch op een gele kaart te staan en hij had er al een.

Orlando wilde zijn 2e doelman inbrengen, maar had al te veel wissels gedaan. Dus moest Schlegel de handschoenen aantrekken. En hoe: hij pakte de laatste NY-strafschop van Thorarinsson en wist met zijn vreugde geen blijf. Benji Michel maakte de klus af met de laatste elfmeter van Orlando (5-6). De club, die in 2015 toetrad tot de MLS, schrijft zo geschiedenis: het was de 1e play-offzege.