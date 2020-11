Mountainbikester Githa Michiels (37) richt eigen ploeg op richting Tokio

Michiels, 9-voudig Belgisch kampioene en ooit 3e van Europa, vertelt dat ze de zoektocht naar een nieuwe ploeg gestopt is. "Het is al laat op het jaar en door Covid-19 is de situatie moeilijk. Alle plaatsen zijn al volzet."

Daarop besliste ze om samen met haar trainer en partner Filip François zelf een ploeg op te richten: "We zijn volop bezig een eigen project op te starten. Nu nog bescheiden door de omstandigheden, normaal met mij als enige renner. Maar op lange termijn hopen we een mooi project uit te bouwen met meerdere renners. België kan nog een mooie ploeg gebruiken."

De 2 hadden al langer plannen in die zin: "Maar we dachten dat pas na mijn carrière te doen. Het is nu door de omstandigheden in een stroomversnelling gekomen.”

Haar leeftijd houdt Michiels niet tegen: "Het wordt een erg belangrijk jaar. Mijn ticket voor Tokio is al voor 99 procent zeker. Mijn tweede Spelen moeten het hoogtepunt van het jaar worden."

Michiels, 21e in Rio 2016, denkt ook al aan Parijs 2024. "Maar dan moeten we eerst zien hoe volgend jaar verloopt en hoe ons nieuwe project loopt."