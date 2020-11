Erling Haaland wint Golden Boy Award, Jonathan David is 17e

Op de longlist van de Italiaanse sportkrant TuttoSport stonden enkele mooie namen zoals Ansu Fati (Barcelona), Jadon Sancho (Dortmund) en Alphonso Davies (Bayern München), maar weinig verrassend ging Erling Haaland met de trofee aan de haal.

De 20-jarige Noor was door zijn indrukwekkende prestaties bij RB Salzburg en vanaf januari bij Dortmund de topfavoriet. De doelpuntenmachine was goed voor 44 treffers in 40 matchen. Dit seizoen staat zijn teller op 11 goals in evenveel wedstrijden.

Haaland volgt op de erelijst de Portugees Joao Felix (Atletico Madrid) op. De Golden Boy wordt uitgereikt door een internationaal panel van 40 sportjournalisten.

Ook Yari Verschaeren (Anderlecht) haalde de longlist, maar kon geen plek in de top 20 bemachtigen. Jonathan David, de spits die AA Gent inruilde voor Lille, werd 17e.