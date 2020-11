Ganna blijft sukkelen met corona: "Wie ernst ontkent, zou het zelf eens moeten meemaken"

Filippo Ganna wou zijn topseizoen op de weg nog wat meer glans geven op het EK baanwielrennen. Maar vlak voor het kampioenschap legde hij een positieve coronatest af. Twee weken later is het virus nog altijd niet uit zijn lichaam verdwenen. Hij zit in quarantaine met enkele familieleden. Zij hebben nog steeds koorts.

"We hopen zo snel mogelijk negatief te testen", vertelde Ganna in een interview met Tuttobici. "En dat het virus geen sporen nalaat. Zodra ik me beter voel, zal ik me laten onderzoeken voor ik weer ga trainen. Je weet maar nooit. Ik had drie dagen hoge koorts en die kreeg ik ook met medicatie niet onder controle. Ik had ook alle typische griepsymptomen. En een week lang kon ik niets ruiken of proeven."

Morgen wordt Ganna opnieuw getest en heeft een boodschap voor mensen die de coronaregels niet ernstig nemen. "Zij die blijven weigeren om de ernst van dit virus in te zien en zij die de regels weigeren te volgen, zouden het echt zelf eens moeten ervaren."