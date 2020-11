Golfer Thomas Detry: "Ja, ik kan nummer 1 van de wereld worden en majors winnen"

Thomas Detry (27) is bezig aan een sterk seizoen. Momenteel staat de Belgische golfer 77e van de wereld en met 2 toernooien voor de boeg hoopt hij zich nog in de top 50 te nestelen. Sportweekend zocht de ambitieuze en gedreven Detry op voor een uitgebreide babbel.

"Het doel is om het jaar af te sluiten in de top 50 van de wereld"

Thomas Detry kon zich in dit coronajaar al 7 keer in de top 10 van een toernooi in de European Tour slaan. Hij nam ook voor het eerst deel aan een major, een van de belangrijkste toernooien in het golf. "Ik ben heel tevreden over mijn spel dit jaar, ik verbeter al mijn statistieken. Die eerste major (de US Open, red) was een ongelofelijke ervaring. Ik speelde een rondje met nummer 1 van de wereld Dustin Johnson en daar steek je veel van op. Je ziet hoe geduldig die mannen zijn."

Afgelopen week vonden de Masters plaats (de 4e en laatste major van het seizoen). Detry was daar niet van de partij, omdat hij niet in de top 50 van de wereld staat.

"Het is zeker wel een doel om daar ooit te staan, het is een ongelofelijke golfbaan. Ik speel dit jaar nog 2 toernooien en dan hoop ik de top 50 te halen, al zal het niet evident zijn. Ik moet dan waarschijnlijk een toernooi winnen en dat is nog niet gelukt. Maar als ik dat haal, kan ik sowieso in 2021 aan alle 4 de majors deelnemen."

Detry: "Ik kan de absolute wereldtop aan"

"Ik heb het in me om een major te winnen"

Thomas Detry is 27 jaar en durft zijn ambities uit te spreken. Hij wil niet alleen deelnemen, hij wil ook winnen. En dat kan, zegt hij. "Ik geloof in mijn spel en ik ben zeker dat ik het in me heb om een toernooi als de Masters te winnen." "Ik denk ook dat ik nummer 1 van de wereld zou kunnen worden. Het is niet iets waar ik elke dag aan denk. Wat vooral telt is, meedoen aan majors, majors winnen en de Ryder Cup spelen. Maar als dat lukt, ga je automatisch richting die nummer 1-positie." "Ook de Olympische Spelen zijn een doel. Iedereen kan daar goud pakken, dus ik wil een medaille mee terugnemen naar België. Thomas Pieters was er in Rio in 2016 heel dicht bij met zijn 4e plaats. Het moet mogelijk zijn, zowel voor mezelf als voor Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts."

"Ik durf zeggen dat ik de wereldtop aankan, maar je moet geduldig zijn"

Maar een golfcarrière is een werk van lange adem. Van zijn swing wordt gezegd dat het één van de zuiverste op de Tour is. Maar wat zijn de werkpunten van Detry? "Ik durf uit te spreken dat ik de wereldtop aankan, maar in het golf moet je heel geduldig zijn. Mentaal moet ik sterker worden." "Volgend jaar wil ik vooral werken aan mijn mindere dag. Iedere golfer heeft een mindere dag in de week. De doelstelling is om die minder slecht te maken. Er zijn altijd ups and downs. "Trust the process."" Woorden die bij de voetbalfans bekend in de oren klinken. Is Detry een Anderlecht-fan? "Ja, want ik ben van Brussel", glimlacht hij. "Helaas waren het een paar slechte jaren voor Anderlecht."

"Tiger Woods is een van mijn favoriete spelers"

Tiger Woods is en blijft de megaster in het golf. "Ik heb hem in Dubai één keer ontmoet", zegt Detry. "Ik was op de range aan het slaan en plots hoorde ik heel veel geluid van mensen en camera's." "Toen zag ik dat het gewoon Tiger Woods was die kwam aanlopen. Geen enkele speler heeft wat hij heeft. Het is een soort van andere sfeer die rond hem hangt." "Het is mijn droom om eens een rondje met hem te spelen. Hij is een van mijn favoriete spelers."