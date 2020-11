Thorgan Hazard over druk programma: "Misschien is het wel wat te veel"

"We willen 3x proberen te winnen, te beginnen met Zwitserland. Ik ken veel Zwitsers van bij Mönchengladbach en Dortmund. Als we verliezen, zal ik het moeten horen."

"Onze coach bij Dortmund heeft wel gevraagd om voorzichtig te zijn en gezond terug te komen. We hebben nog veel wedstrijden voor de boeg en het is belangrijk om af en toe ook eens te kunnen rusten. Misschien is het allemaal wel wat te veel, maar het is natuurlijk ook onze job."

In de al overvolle voetbalkalender moeten de Rode Duivels er tussendoor nog 3 interlands bijnemen. "Het zijn inderdaad veel wedstrijden in een korte periode. Het is zwaar, maar dat is voor iedereen zo. De bondscoach heeft veel spelers opgeroepen. Wie moe is, kan rusten", zegt Thorgan Hazard.

Het is jammer dat Eden positief testte op het coronavirus, net nu hij hersteld was van zijn blessure.

Hoe gaat het met broer Eden? "Zijn positieve coronatest was ook voor hem een verrassing. Hij heeft geen symptomen en voelt zich goed. Het is jammer dat hij er niet bij is en ook jammer voor hem dat hij positief testte, net nu hij hersteld was van zijn blessure. Hopelijk is hij er volgende keer weer bij."

Romelu Lukaku is ook nog een vraagteken. "Het is altijd beter om Romelu erbij te hebben. Hij scoort altijd en weegt op een defensie. Iedereen weet ook perfect hoe hij speelt en hoe graag aangespeeld wordt. We kennen zijn spel perfect, maar als hij niet kan spelen, zal iemand anders klaarstaan."

"Dat we in Leuven spelen en niet in Brussel maakt weinig verschil. We zijn het natuurlijk gewoon om in Brussel te voetballen, maar het is ook wel eens leuk om te veranderen. Er zijn toch geen supporters. En ik hoor ook dat het veld in Leuven uitstekend is."