Oostende is weer titelfavoriet in basketbalcompetitie: "Lang genoeg stilgelegen"

"Ik sta hier met heel veel goesting", vertelde Jean-Marc Mwema (30) gisteren aan onze reporter op de training van Oostende.

"We hebben lang genoeg stilgelegen. Iedereen is erop gebrand om wedstrijden te spelen en ik denk dat we klaar zijn. We zijn voldoende klaargestoomd."

"Onze ploeg is uitgebalanceerd en we hebben op elke positie serieuze wapens. Ik ben er vrij gerust in."

Oostende gaat voor een 10e titel op een rij. "Dat is hier altijd de verwachting. We gaan voor niet minder."

"Onze concurrenten? Antwerp moet je altijd respecteren en ook Aalst heeft een solide ploeg."

"We willen het in de competitie afmaken, we willen in Europa de volgende ronde halen en ook de beker willen we winnen. Dat is al twee jaar geleden en dat zijn ze hier niet gewoon."