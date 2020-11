Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) geeft er de brui aan in Vuelta

Gisteren won Thijssens ploegmaat Tim Wellens, maar zelf kwam hij op 25 minuten en als laatste over de streep. Ook in de voorgaande bergetappes had de jonge Belg het lastig, maar finishte hij telkens binnen tijd.

Na een vijfde plek in de vierde etappe, boekte Thijssen in rit 9 zijn beste resultaat. Hij kwam als derde over de finish, maar na de declassering van Sam Bennett moest hij enkel Pascal Ackermann voor zich dulden.

Waarom Thijssen opgaf, is nog niet duidelijk. Daarvoor is het afwachten op een bericht van zijn team, Lotto-Soudal.