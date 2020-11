Brit Ian Stannard (33) moet wielercarrière vroegtijdig stopzetten

Ian Stannard heeft noodgedwongen afscheid genomen van het wielrennen. De 33-jarige Brit kampt met reuma, een auto-immuunziekte die ontstekingen in zijn gewrichten veroorzaakt. Stannard is bekend van onder meer winst in de Omloop Het Nieuwsblad van 2014 en 2015.

Voor Ian Stannard is het een afscheid in mineur. "Het is teleurstellend dat ik op deze manier moet stoppen, maar het is de enige juiste beslissing voor mijn gezondheid en voor mijn familie", verklaarde de renner van Ineos. "We hebben afgelopen jaar onderzocht wat nog mogelijk is met mijn ziekte en het team heeft me daar volop bij gesteund. Tijdens de lockdown hoopte ik nog dat het probleem hanteerbaar zou zijn, maar eens we weer in competitie kwamen, werd snel duidelijk dat mijn lichaam niet meer voor topsport geschikt is."

Ineos-teamdokter Richard Usher is ervan overtuigd dat stoppen de enige mogelijkheid is voor Stannard. "We hebben 12 maanden geleden de diagnose gesteld dat Stannard reumatoïde artritis heeft." "Hij heeft verscheidene ontstekingen in zijn gewrichten. Ian heeft pijn in zijn polsen, knieën en enkels. We hebben verschillende behandelingen geprobeerd, maar uiteindelijk heeft Ian deze beslissing moeten nemen. Nu stoppen is het beste voor zijn gezondheid op lange termijn."

Stannard: "2e zege in de Omloop is mijn mooiste herinnering"

Stannard begon zijn profcarrière in 2008 bij Landbouwkrediet. Sinds de oprichting van Sky rijdt hij voor de Britse ploeg, die nu Ineos heet. Hij schreef 7 profzeges op zijn naam. Met als orgelpunt de zeges in de Omloop van 2014 en 2015. "Mijn 2e zege in de Omloop Het Nieuwsblad is mijn mooiste herinnering", meent Ian Stannard. "Het jaar voordien had ik mijn rug gebroken. De revalidatie daarvan is het zwaarste wat ik in mijn wielerloopbaan heb moeten doorstaan. Als je dan in België 3 renners van Quick-Step kan kloppen... Mooier kon niet."

Bekijk de zege van Stannard in 2015:

Ondanks de teleurstelling kijkt Stannard terug op een mooie loopbaan: "Hoewel het vuur nog in me brandt en ik hunker naar nieuwe overwinningen, is het nu afgelopen. Ik ben trots op wat ik gepresteerd heb, ik heb mijn droom kunnen verwezenlijken."

Een jaar eerder won Ian Stannard ook de Omloop: