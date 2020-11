Sloveen Tim Gajser volgt zichzelf op als wereldkampioen motorcross

In de voorlaatste van 18 WK-manches heeft Tim Gasjser (24) zich van een nieuwe wereldtitel in de MXGP verzekerd. Die werd gereden in het Italiaanse Pietramurata.

Gajser had genoeg aan een 2e plaats in de 1e reeks om de wereldtitel veilig te stellen. De Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) won de reeks. Clément Desalle (Kawasaki) was de beste Belg op plaats 4.

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM), 7-voudig wereldkampioen in de MXGP, moest vrede nemen met een 6e plaats en heeft in de stand nu een onoverbrugbare achterstand van 87 punten op Gajser. Ook in 2016 en 2019 ging de wereldtitel naar de Sloveen. In 2015 werd hij ook al wereldkampioen in de MX2-klasse.