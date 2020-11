Renners richten alternatieve vakbond op uit onvrede met de officiële CPA

De CPA - Cyclistes Professionels Associés - is sinds 1999 de officiële vakbond van de renners, maar de kritiek op dat orgaan groeide de laatste maanden enorm. Veel renners zien de CPA vooral als een spreekbuis van de UCI en waren misnoegd omdat het systeem van één stem per renner, in plaats van het systeem van nationale vertegenwoordiging, niet bespreekbaar was.

Nu hebben een aantal misnoegde renners zich verenigd in een nieuwe vakbond. "The Riders Union" zal wel werken volgens het principe van een stem per renner. Zo heeft elke renner evenveel gewicht om in de schaal te werpen. Bovenaan de prioriteitenlijst staan veiligheid, sociale zekerheid en samenwerking met de verschillende organisaties binnen de sport.

De nieuwe vakbond zal een soort Algemene Vergadering samenstellen met een vertegenwoordiger per team en ook een Raad van Bestuur met 5 leden. Die leden zullen gekozen worden op een eerste bijeenkomst die gepland staat in maart.