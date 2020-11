Leya Iseka maakt promotie: van tweedeklasser Toulouse naar eersteklasser Metz

Leya Iseka degradeerde afgelopen seizoen met Toulouse naar de tweede klasse in Frankrijk, maar na een paar maanden vist FC Metz hem daar op. Het wordt na Marseille en Toulouse de 3e club in Frankrijk voor de Belgische aanvaller.

"Dit is een nieuwe uitdaging in mijn carrière", zegt Iseka bij zijn voorstelling. "Ik kijk uit naar de samenwerking met trainer Frédéric Antonetti. Zijn speelstijl past perfect bij mijn mogelijkheden. Dat was doorslaggevend voor mijn keuze."

Metz staat na 8 speeldagen in de middenmoot in de Ligue 1. Iseka wordt er ploegmaat van onder meer Dylan Bronn en Victorien Angban. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, maar wel met een aankoopoptie.