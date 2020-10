Renaat Schotte: "Misschien wordt ook deze Vuelta beslist met seconden"

"De Vuelta is gisteren definitief opengebroken", vertelt Renaat Schotte vanuit Spanje. Primoz Roglic was woensdag de sterkste op de Alto de Moncalvillo na een titanenduel met rode trui Richard Carapaz. "Maar de verhoudingen liggen nog niet definitief vast en dat is het leuke aan deze Vuelta. Misschien wordt ook deze grote ronde beslist met seconden, zoals je ook in de Tour en de Giro zag." "Het grote vraagteken is hoe de verhoudingen in de tijdrit van komende dinsdag zullen zijn." "Die opdracht tegen de tijd is biljartvlak met een klimmetje op het einde. Neen, het is geen herhaling van La Planche des Belles Filles en ik verwacht in die rit ook geen grote verschillen." "Maar ik heb wel het gevoel dat deze Vuelta met seconden en bonificaties gespeeld zal worden. De ene dag zal Roglic die grijpen, de andere dag zal Carapaz sprokkelen."

Een verslag van het duel tussen Roglic en Carapaz gisteren:

"Je zit wel met het gevoel dat het morgen gedaan kan zijn"

"Dat duo steekt er wel bovenuit", zegt onze man over de nummers 1 en 2 in het klassement. "Gisteren kreeg je ook het gevoel dat er gekoerst wordt alsof de streep om de hoek ligt." "In de Tour kreeg je de vraag of we Parijs zouden halen, in de Giro of Milaan bereikt zou worden." "In de Vuelta is de vraag over Madrid nog iets acuter gezien de situatie in Spanje en je zit wel met het gevoel dat het morgen gedaan kan zijn." "Dat zag je gisteren ook bij de actie van Movistar, dat all-in ging. Ook de manier waarop Roglic en Carapaz elkaar gisteren bestookten: daar zat weinig reserve bij."

"Aanvallende Roglic? Hij is het slachtoffer van het imago van de Tour"

Primoz Roglic gaf gisteren een gretige indruk. De Sloveen, die vandaag 31 jaar wordt, spaarde zich niet en schudde enkele stevige aanvallen uit zijn dijen. Staat de aantrekkelijke versie van de Jumbo-Visma-klimmer plots op in deze Vuelta? Renaat Schotte: "Hij is een beetje het slachtoffer van het imago van de Tour en de koerswijze in de Ronde van Frankrijk. Daar wordt veel afwachtender en gecontroleerder gekoerst. In de Giro en de Vuelta rijden de renners veel meer met een open vizier." "In de Tour zijn de belangen versmachtend groot. Vraag aan de man in de straat wie vorig jaar de Giro en de Vuelta gewonnen heeft en velen zullen het antwoord schuldig blijven. Wel, die 2 eindwinnaars zijn nu de protagonisten in deze Vuelta." Na de mentale opdoffer in de Tour blijft Roglic op niveau presteren. De Sloveen was ook op de afspraak op het WK en won tussendoor zelfs Luik-Bastenaken-Luik. "Hij doet wat Wout van Aert op zijn terrein gedaan heeft en hij staat er van de eerste koers tot nu. Voor de renners is het ook een kwestie van focus: ze weten dat het seizoen na deze Vuelta gedaan is en kunnen dan nog iets extra's geven." "Niets belet de renners om telkens het volle pond te geven, want over anderhalve week is het seizoen gedaan en daarna zijn er geen doelen meer." "Het doek valt straks over het seizoen en misschien gebeurt dat door corona nog iets sneller dan verwacht."

"Niets zegt dat Carapaz en Roglic het sowieso tot het einde volhouden"