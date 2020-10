De LA Dodgers maken een einde aan hun 32 jaar lange titeldroogte

De Dodgers speelden hun 3e finale in 4 jaar. In de finales van 2017 en 2018 moesten ze respectievelijk nog het hoofd buigen voor de Houston Astros en de Boston Red Sox. Ditmaal gingen de Tampa Bay Rays wel voor de bijl.

In een door corona geamputeerde competitie vonden de laatste drie play-off-ronden plaats op 4 neutrale locaties. Toch mochten in deze wedstrijd nog heel wat fans in de tribunes plaatsnemen. Zo kon het Globe Life Park in Arlington (Texas) 11.000 mensen verwelkomen, en dat in een stadion dat 48.000 toeschouwers kan herbergen.

Voor de Dodgers, één van de rijkste clubs in het baseball, is het pas de zevende landstitel. De eerste veroverden ze in 1955, de vorige dateerde al van 1988.