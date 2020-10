Golf, loop en surf tegen kanker: waarom sporten na kanker levensbelangrijk is

"Of patiënten dan een minder grote kans hebben om te hervallen? Dat is moeilijk te bewijzen. Maar veel wijst erop dat bewegen tijdens en na een kankerbehandeling een positieve impact heeft op het oncologische probleem van de patiënt. En daar komen dan nog de mentale en sociale aspecten bij als voordelen."

De maand oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen borstkanker. Het zijn maar enkele van de patiënten die het UZA helpt om weer te bewegen na een zware behandeling.

"Patiënten hebben specifieke aandacht nodig"

"Daarom zijn we veel aandacht beginnen te besteden aan oncorevalidatie voor tijdens en na de behandeling. Tijdens ons pilootproject met de kwarttriatlon merkten we dat patiënten, die voordien weinig aan sport deden, op hetzelfde niveau konden komen als hun gezonde buddy's. Oncologische patiënten zijn tot veel in staat. "

Het UZA is niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 lanceerde het een eerste revalidatieproject (Tria-GO!), waarbij 12 (ex-)kankerpatiënten samen met een buddy trainden voor een kwarttriatlon.

Van wandelen tot surfen: "Het gaat vooral over bewegen"

Ondertussen is het revalidatieproject stevig gegroeid. "We hebben nu een aantal sporttrajecten lopen", aldus Peeters. "Zo is er een groep aan het leren golfen, een explosievere groep bereidt zich voor op trailrunning en een laatste groep - voornamelijk jongeren - leert golfsurfen. Er staat ook een kanoproject in de steigers."



"We willen een zo breed mogelijk publiek bereiken. Daarom moeten we diverse sporten aanbieden. Het gaat niet alleen over sporten, maar vooral ook over bewegen. Een 75-jarige patiënt met prostaatkanker moet je ook motiveren om te bewegen: dat gaat dan van wandelen tot fietsen."

De verstrengde coronamaatregelen vormen een extra hinderpaal om de beweegtrajecten voort te zetten. "Voorlopig kunnen we nog golfen, mét afstand", zegt Peeters. "Ook de uithoudingstrajecten kunnen nog doorgaan in beperkte groep."

"Maar niemand weet hoe het er volgende week zal uitzien. Onze patiënten behoren tot de risicogroep, dus moeten we sowieso opletten. Als we een pauze moeten inlassen, zullen we toch iedereen individueel stimuleren om door te zetten. We doen er alles aan om toch onze doelen te halen."