Judoka's onzeker na 8 maanden zonder competitie? "Koffiedik kijken"

Koen Sleeckx tast in het duister over de fitheid van de Belgische judoka's. "Het is koffiedik kijken hoe hun fysieke en mentale gesteldheid zal zijn tegenover de concurrentie", zegt hij.

"Sinds maart is iedereen in eigen land moeten blijven en dat betekent voor een klein land zoals België dat er amper voldoende geschikte sparringpartners zijn."

"Daarnaast zal het hele coronaprotocol mentaal zwaar doorwegen op de atleten. Om te mogen afreizen naar Boedapest moesten zij kunnen aantonen dat zij twee keer een coronatest hebben ondergaan met een negatief resultaat."

"Voor ze het hotel in Boedapest mogen betreden, moeten zij opnieuw een sneltest ondergaan en zowel in het hotel als in de arena moeten ze verplicht een mondmasker dragen als ze zich verplaatsen. Zij moeten de ganse tijd in hun eigen bubbel blijven."