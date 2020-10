Voorlopig geen coronabesmettingen bij Vuelta-renners, wel 2 stafleden positief

Een dag voor de start van de Vuelta zijn er amper positieve coronagevallen in de karavaan. Op 498 testen waren er 2 positief. Het gaat niet over renners wel over twee stafleden: een bij Bahrain-McLaren en een bij Team Sunweb. Vandaag worden ook de renners en stafleden die uit de Ronde van Vlaanderen komen nog getest.