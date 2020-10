Israel Start-Up Nation kondigt (bondscoach?) Rik Verbrugghe aan in sportieve staf

Verbrugghe heeft al heel wat ervaring in de koers. De winnaar van de Waalse Pijl 2001, dat jaar won hij ook de proloog in de Giro en een rit in de Tour, was al ploegleider bij Quick-Step en BMC en vervulde de rol van coördinator/manager bij BMC Development, IAM en Bahrein-Merida.

Dat laatste team verliet hij in september 2019 om voltijds Belgisch bondscoach te worden. Zijn successen - WK-zilver met Remco Evenepoel in de tijdrit 2019 en 2 keer WK-zilver met Wout van Aert dit jaar - trekken de aandacht.

Het contract van Verbrugghe loopt af, maar de onderhandelingen over een eventuele verlenging slepen al een tijdje aan. De bondscoach kiest eieren voor zijn geld en gaat aan de slag bij Israel Start-Up Nation.

"Ik ben trots dat ik gevraagd werd voor dit prestigieuze project op lange termijn", reageert Verbrugghe. "Mijn taak is om doelen te formuleren voor de renners en ploegleiders, zodat deze ploeg de ambities kan waarmaken."

Verbrugghe wordt dus sportief manager en zal de communicatie tussen het teammanagement en de sportieve cel voor zijn rekening nemen.

"Hij krijgt meerdere taken", legt teammanager Kjell Carlström uit. "Dat gaat over de coördinatie van de programma's van de ploegleiders en de schema's van de renners. In bepaalde koersen zal hij optreden als ploegleider."