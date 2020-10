Emotionele Dowsett zoekt team voor volgend jaar: "Hopelijk heeft zege geholpen"

Dowsett: "Deze zege wil ik voor altijd koesteren"

Wie vanmorgen had ingezet op Alex Dowsett heeft een enorm goede zaak gedaan. De Brit sprong mee in een een ontsnapping van zes renners, maar dat hij ook zou winnen, was toch een verrassing.

Zijn compagnons, waaronder grootste kanshebbers Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), toonden zich de betere klimmers, maar lieten zich in slaap wiegen na een beslissende aanval van Dowsett.

Die kwam solo over de finish, dolgelukkig. "Wat een lastig jaar. Niet enkel voor wielrenners, maar overal. Wij zijn zo bevoorrecht dat we nog met de fiets mogen rijden", vertelde hij na zijn zege.

"Voor mezelf en mijn familie zijn het ook moeilijke tijden. Het is lastig om een nieuw contract te krijgen. Blijkbaar heb ik nog niets voor volgend jaar, hopelijk heeft deze zege geholpen."

"Hoe graag ik ook tegen de klok rijd, het gevoel om op deze manier over de steep te rijden, wetende dat ze me niet meer zouden terugpakken, dat is iets wat ik voor altijd wil koesteren."

In de laatste rechte lijn liep er ook nog een hondje op/in de weg. "Als die me ten val had gebracht, had dat echt 2020 gedefinieerd."