Wat is er aan de hand bij Lotto-Soudal? "Heel de Ladies-staf moet buiten"

De jongste weken horen we wel vaker negatieve berichtgeving over Lotto-Soudal, waar renners met jarenlange dienst bijvoorbeeld geen contractverlenging krijgen. Bij de mannen lijkt er iets aan de hand, maar bij de vrouwen nog meer. "De hele staf moet buiten", zegt Lotte Kopecky, die de ploeg verlaat, in Extra Time Koers.

Jelle Wallays, Tosh Van der Sande, Sander Armée, Nikolas Maes, Adam Hansen, Brian Van Goethem, Tomasz Marczynski, Rémy Mertz, Rasmus Iversen en Jonathan Dibben. "Dat zijn de 10 namen die van Lotto-Soudal een aangetekend schrijven hebben ontvangen dat ze straks Lotto-Soudal moeten verlaten", opende Ruben Van Gucht de debatten met zijn gasten Tiesj Benoot, Jan Bakelants, Lotte Kopecky en Michel Wuyts. "Dat moest volgens het boekje, er bestaat er nog een kans dat ze toch weer binnengehaald worden, al lijkt mij die nihil. Wie begrijpt dit?" Lotto-Soudal spreekt zelf van een verjongingskuur. Jan Bakelants probeert: "Het succes van andere ploegen, zoals bijvoorbeeld Sunweb, die met jonge coureurs resultaten halen, steekt de ogen uit. Maar het is niet omdat je je hele middenveld vervangt, dat je automatisch met de jongeren die je binnenhaalt, gaat scoren. Witte merels als Hirschi, Evenepoel, Bernal en Pogacar zijn uitzonderingen..." Michel Wuyts weet hoe het zit: "Een goeie 5, 6 jaar geleden viel dat contract uit de hemel met de Nationale Loterij en Soudal. Dat gaf Marc Sergeant (toenmalig teammanager, red) en co een ruimte van 6 jaar. Dat is tijd genoeg om aan iets heel moois te bouwen." "Er komt daarna een wissel aan de wacht bij de Nationale Loterij met een nieuwe CEO en die is niet zo koersminded. En daarvan zie je nu de gevolgen. Het budget wordt verkleind en John Lelangue (teammanager, red) moet dat oplossen." "Hij schrapt namen van mannen waarvan hij denkt dat ze niet renderen, dus die niet winnen of te weinig opbrengen. En vult die aan met jeugd. En dat is jeugd van de 2e of 3e rij: goed, maar niet superieur. Je creëert nu een gat tussen de kopmannen Gilbert, Degenkolb, Wellens, De Gendt en hun belangrijkste pion Ewan. Die leemte gaan die jonge mannen nog niet opvullen."

Kopecky herkent Lotto-Soudal Ladies niet meer: "Heel de staf buiten"

De Lotto-Soudal Ladies maken deel uit van de Lotto-Soudal-familie en ook zij delen in de klappen. Getuigt Belgisch kampioene Kopecky, die na 5 jaar andere oorden opzoekt. "De deal met CCC-Liv (het team van o.a. Marianne Vos, red) is sinds deze week helemaal rond." Ook bij het Ladies-team is van alles aan de hand, wat mede haar vertrek in de hand werkte: "Het is niet meer het Lotto-Soudal zoals ik het kende. Heel de staf moet eigenlijk buiten: Liesbeth De Vocht (administratief verantwoordelijke, red) en Dany Schoonbaert (algemeen manager, red), de ploegleiders..." "Zij moeten allemaal buiten en dat wordt opgevangen door het management van de beloften en een deel van de profs." Waarom gebeurt dat, wilde Ruben weten? "Ik heb geen reden gehoord. Ik heb er 5 supergoeie jaren beleefd. Voor mij is de emotionele waarde er nu een beetje af met het vertrek van die mensen. Mochten zij gebleven zijn, had ik misschien overwogen om te blijven. Maar ik denk dat het voor mezelf niet slecht is om een keer een nieuwe omgeving op te zoeken."

Wuyts: "Stap in omgekeerde wereld en enorme gemiste kans"

Michel Wuyts stelt vast dat de Ladies nu dus zullen terechtkomen bij ex-renner Kurt Van de Wouwer, verantwoordelijke van de beloften bij Lotto-Soudal. Onze commentator blaast: "Dat is een pak werk. Vooral omdat daar ook nog rendement van zal verlangd worden. Bij de beloften levert Van de Wouwer wel zeer goed werk." Anno 2020 en met de groeiende belangstelling voor het vrouwenwielrennen begrijpen Kopecky en Wuyts deze zet niet goed. "Voor Lott-Soudal lijkt mij de vrouwenploeg echt wel een meerwaarde, als je ziet hoe het vrouwenwielrennen aan het opkomen is", zegt Kopecky. Wuyts: "Ik begrijp dit niet, het is een stap naar de omgekeerde wereld en een enorme gemiste kans. In tijden waarin steeds meer vrouwenkoers rechtstreeks gaan." En Wuyts had nog een idee: "Waar wacht men bijvoorbeeld op om bij vrouwenteams veldrijdsters te promoten, die komen 40 keer per winter rechtstreeks in beeld." Een grote besparing levert de afbouw van de Ladies-ploeg toch niet op, meent Bakelants. "Ik denk zelfs niet dat de hele ploeg betaald is. En als dat toch zo is, dan wellicht met Gesco-statuten en Bloso-dingen en wat nog allemaal... Dat weegt niet op een budget."