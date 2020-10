Lotto Belgium Tour trekt streep door editie 2020: "Om voortbestaan te garanderen"

De Lotto Belgium Tour stond oorspronkelijk in juni op het wielerprogramma, maar werd door de coronacrisis uitgesteld naar oktober. Op 13 oktober zou het peloton de eerste rit afwerken in Galmaarden, maar dat zal niet lukken. "Met spijt in ons hart moeten we vandaag aankondigen dat de Lotto Belgium Tour niet zal doorgaan", klinkt het bij de organisatie.

De reden is duidelijk: corona. "Alles stond in de steigers, maar de coronacijfers in België blijven voor onzekerheid zorgen. Indien steden of gemeente op het laatste ogenblik de wedstrijd toch niet op hun grondgebied willen, zou dat op financieel vlak zware consequenties hebben voor ons. Momenteel hebben we geen signalen dat dit zou gebeuren, maar de kans bestaat."

"Daarnaast hebben ook al twee sponsors noodgedwongen afgehaakt. Om het voortbestaan van de wedstrijd op langere termijn te garanderen, moesten we deze knoop doorhakken. We begrijpen dat dit hard aankomt bij de rensters en de ploegen, maar het hele team is gemotiveerd om in 2021 een mooie wedstrijd te organiseren."

Vorig jaar was de eindzege in de Lotto Belgium Tour voor de Duitse Mieke Kröger. In het verleden zette ook Annemiek van Vleuten haar naam op de erelijst.