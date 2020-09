Rijdt Remco Evenepoel de Vuelta? "Maar, neen", antwoordt Lefevere

Lefevere: "Remco naar de Vuelta? Neen: hij heeft 25 dagen zonder fiets gezeten"

Half augustus tuimelde Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije van een brug. Anderhalve maand later zit het 20-jarige wonderkind weer op de rollen. Op tijd om zich klaar te stomen voor de Ronde van Spanje? Die gaat over drie weken van start.

"Maar, neen. Remco zal de Vuelta niet rijden", stelt zijn teammanager Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) duidelijk in onze talkshow Extra Time Koers.

"Hij heeft 25 dagen niet op zijn fiets gezeten. Dat knaagt aan je spieren. En ook: gaat de Ronde van Spanje wel door?"

"Remco werkt op dit moment volop aan zijn comeback bij Lieven Maesschalck. En op de rollen fiets hij nog met weinig weerstand."