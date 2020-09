Levende legende Valentino Rossi blijft nog een jaar langer in de MotoGP

Rossi is sinds 2000 actief in de MotoGP-klasse. Hij veroverde 7 wereldtitels, de laatste dateert wel al van 2009. Hij reed zowat zijn hele carrière voor Yamaha en zal dat ook volgend seizoen doen, zij het bij sattelietteam Yamaha-SRT.

Bij SRT vervangt Rossi de 21-jarige Fransman Fabio Quartararo. Die maakt komend seizoen de omgekeerde beweging. Rossi is voorlopig 7e in de WK-stand, Quartararo 2e. Er worden nog 7 GP's afgewerkt in het door het coronavirus ingekorte MotoGP-seizoen.