Schade bij Chloe Dygert valt mee: "Dit had slechter kunnen aflopen"

De val van Chloe Dygert was een weerzinwekkend beeld. In een snelle bocht verloor de Amerikaanse titelverdedigster in de tijdrit de controle over haar tijdritfiets en werd over de vangrail gekatapulteerd.

Een medisch team kwam snel ter plaatse om haar te behandelen en over te brengen naar het ziekenhuis van Bologna. Daar ging ze gisteren meteen onder het mes om de grote snijwonde aan haar knie proper te maken en te hechten.

"We zijn opgelucht, dit had veel slechter kunnen aflopen", zegt Jim Miller, de Chief of Sport Performance bij de Amerikaanse wielrenners. "We zijn ervan overtuigd dat ze snel weer op haar fiets zal zitten. Chloe is jong en is een vechtjas."

De 23-jarige Dygert wordt getraind door Kristin Armstong, drievoudig olympisch kampioen in het tijdrijden. Ook zij ziet het positief in. "Ze heeft al tegenslagen gehad in het verleden en is altijd sterker teruggekomen. Met haar talent twijfel ik er niet aan dat dat nu weer het geval zal zijn."