VIDEO: Anthony Davis doet het voor LA Lakers met buzzer-driepunter

De Lakers maakten het zichzelf in Disney World, Orlando, niet makkelijk in deze tweede partij. Ze stonden bijna heel de tijd op voorsprong, tot 16 punten in het derde kwart, maar op 7 minuten van het einde kwam Denver gelijk. In tegenstelling tot hun fantastische remontes tegen de Clippers in de vorige ronde konden de Nuggets deze keer evenwel niet aan het langste eind trekken.

In de slotfase kon het nog alle kanten uit: met 3 driepunters van Rondo, Caldwell-Pope en Davis leek LA met 99-92 zijn schaapjes op het droge te hebben, maar dat was zonder Jokic gerekend. Uiterst koelbloedig maakte die 11 punten op een rij en een 102-103-voorsprong voor de Nuggets.

Op 2 seconden van het einde was het moment van Davis gekomen: aangespeeld door Rondo liet hij Jokic - met wie hij heel de match een stevig duel uitvocht - ter plekke en maakte het schot van de overwinning.

"Ik ben klaar om deze druk de baas te kunnen, ik wil zulke shots nemen, ik wil deze momenten beleven, daarvoor hebben ze me gehaald", reageerde Davis. De Lakers trokken Davis een jaar geleden aan om LeBron James bij te staan in hun jacht op een 16e NBA-titel.

Davis was in het 1e duel met Denver al goed voor 37 punten, gisteren kwam hij tot 31 punten. 22 punten daarvan maakte hij na de rust, terwijl LeBron James (26 ptn) vooral sterk was in de 1e helft met 20 punten. De 2 vullen elkaar dus heel goed aan. "AD is een geval apart, zo simpel is het", loofde "King James": "Hij heeft bewezen dat hij een van de besten van de wereld is." (beelden onder de foto)