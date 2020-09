Monsterlijke Col de la Loze primeur in Tour: "Overdreven" vs. "Geweldig!"

De Col de la Loze is niet echt een unicum in de Tour, want in 1973 eindigde de rit al eens in Méribel. Maar toen eindigde de etappe al op 1.800 meter hoogte. Enkele jaren geleden herontdekte de organisatie de klim en besloot ze om de laatste kilometers onverharde weg - nota bene de steilste - te asfalteren.

Zoals wel vaker werd de nieuwe klim proefgedraaid in de Ronde van de Toekomst. De Australiër Alexander Evans won die dag en deed er meer dan 1 uur en 5 minuten over. De klim deed zijn moordende reputatie alle eer aan, al verliep de organisatie wel vlekkeloos.

In het peloton zijn de meningen over deze nieuwe klim verdeeld. "Ik vind het overdreven afzien", zegt Dries Devenyns. "Zeker na 2 weken Tour de France."

"De beklimming is vooral zwaar omdat je nooit in je ritme komt. Ik kan niet echt een andere col noemen waarmee ik hem durf te vergelijken. La Planche des Belles Filles is peanuts met deze klim."

"Ik verwacht grote verschillen, want op zo'n steile kilometer kun je makkelijk 40 seconden verliezen. Misschien zelfs een minuut bij een kleine inzinking. Ik kan begrijpen dat het voor het publiek en op tv leuk lijkt, maar niemand van betekenis zal voor die laatste 6 kilometer een "cartouche" verschieten."