Gaviria pakt na lange sprint zijn 6e zege van het seizoen in Toscane

Een vroege vlucht van acht renners, zonder Belgen, beheerste een groot deel van de 182 kilometer die het peloton moest afleggen. In de achtergrond was het UAE Team Emirates dat in dienst van kopman Gaviria de kloof onder controle hield.

Enkele late prikken, van onder meer Gianni Moscon, konden een groepssprint niet meer verhinderen. Gaviria verraste de andere sprinters door heel vroeg zijn versnelling in te zetten en pakte zo met duidelijke voorsprong zijn 6e seizoenszege.

Op het palmares van de Ronde van Toscane volgt hij de Italiaan Giovanni Visconti op.