Nieuwe WTA-ranking: Osaka op 3, Clijsters heeft weer een ranking

Naomi Osaka en Victoria Azarenka zjin de grote winnaars op de WTA-ranglijst na de US Open. De Japanse springt na haar overwinning in New York van plaats 9 naar plaats 3.

De Wit-Russische Azarenka maakt eveneens een mooie sprong. De verliezend finaliste stijgt 13 plaatsen en prijkt nu op nummer 14. Ashleigh Barty blijft de ranglijst aanvoeren, ook al zegde ze af voor de US Open.

Elise Mertens blijft de beste Belgische. Ze bereikte net als vorig jaar de kwartfinales in New York, maar ze moet wel twee posities inleveren en staat nog net in de top twintig.

Opvallend: voor het eerst sinds haar nieuwe comeback heeft ook Kim Clijsters opnieuw een ranking. De 37-jarige Limburgse, die op de US Open in de eerste ronde verloor, maakt haar opwachting op plaats 1.015 met twaalf WTA-punten. Clijsters kon nog geen enkele wedstrijd winnen bij haar comeback op de WTA-Tour.