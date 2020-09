Met of zonder publiek in Parijs? ASO: "Die beslissing is nog niet genomen"

Werd de beslissing om wielerfans te weren genomen door het lokale bestuur of door de organisatie van de Tour de France?

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou: "We leven nu al 8 maanden met dit virus en we moeten ons telkens aanpassen. Dat was tijdens Parijs-Nice zo en dat is ook het geval tijdens de Tour de France."

"Er is een evolutie van de pandemie in bepaalde regio's in Frankrijk. We zitten nu in een rode zone en dit departement heeft beslist om de publieke opkomst te beperken. Daar gaan we in mee."

Zullen wielerliefhebbers welkom zijn in Parijs? "Die beslissing is nog niet genomen. We passen ons voortdurend aan. We leven van dag tot dag, hopelijk tot in Parijs."

"Of dat lastig is om mee om te gaan? Geen Tour, dat zou lastig geweest zijn. We wisten dat het complex zou worden in dit uitzonderlijke jaar."

Wat vindt Gouvenou overigens van het gedrag van de wielersupporters? "Ze hebben de boodschap begrepen en de meerderheid draagt een masker en bewaart de afstand. Maar overal heb je mensen die de regels niet begrijpen of volgen. Maar de grote meerderheid respecteert de renners."