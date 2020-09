Tiesj Benoot over nieuw Sunweb-succes: "Iedereen gunt het elkaar"

Bij het ingaan van de laatste 10 kilometer was het vandaag Tiesj Benoot die de debatten opende op de Côte de la Duchère. Benoot sloeg meteen een stevig gat, maar kon zijn inspanning niet doortrekken. De volgende Sunweb-man in de rij, Søren Kragh Andersen, viel wél met succes aan en rondde knap af. Benoot reageerde tevreden na afloop voor onze microfoon. "Het is magnifiek om te voelen dat iedereen het mekaar echt gunt. Het is op die manier dat we koersen zoals vandaag kunnen winnen. Ik hoop het mee te nemen naar de klassiekers op die manier." "De sfeer is echt goed en veel van deze jongens gaan ook de Vlaamse klassiekers doen. Het plan vandaag was om mee te gaan in de ontsnapping, maar al snel was het duidelijk dat Bora-Hansgrohe wou controleren voor de groene trui. Daarom hebben Bol en Pedersen zich laten inlopen, we wouden mee zijn maar niet op die manier."



Benoot valt aan op de Côte de la Duchère:

"Ik kwam bergop nog te kort om daarna door te trekken"

In de finale pakte Sunweb het perfect aan. Met jongens als Benoot, Hirschi en Kragh Andersen is er dan ook aanvalsweelde in de rangen bij de witte formatie. "Kragh Andersen en ik mochten gaan, zodat Hirschi wat langer kon wachten, maar op een bepaald kwam ik gewoon in de situatie om aan te vallen", verduidelijkte Benoot. "Ik voel dat ik momenteel de minste van ons drie ben, maar ik ben wel blij dat ik zo de finale mee kon kleuren. Daardoor heeft de laatste man van Bora-Hansgrohe moeten rijden zodat Sagan een man te kort kwam om te reageren. Ik had wel een mooi gaatje, daar verschoot ik van. Maar ik kwam bergop nog wat kracht te kort om daarna ook bergaf door te trekken."

"Voor ons is het nu al een geslaagde Tour"

Benoot kent - als kamergenoot van de dagwinnaar - als geen ander het potentieel van Kragh Andersen. "We komen uitstekend overeen. We zijn ook samen drie weken op stage in Tenerife geweest. Het is een rustige jongen maar echt een zeer harde werker." Voor Sunweb kan de Tour alvast niet meer stuk. "We zijn toch een beetje als underdog gestart", zegt Benoot. "We hebben nu al twee ritten kunnen winnen en toch ook tweemaal vanuit een ploegprestatie. Bovendien zijn we ook al vier keer bij de beste drie geëindigd. Dan kan je toch al spreken van een geslaagde Tour." Durft Benoot al stilaan vooruit te kijken naar wat volgt na de Tour? "Ik heb vandaag toch wat bevestiging gekregen. Op de langere hellingen is het nog wat moeilijk, maar het gaat zeker de goede richting uit", besluit Benoot.