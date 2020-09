De Gendt baalt na mislukte aanvalspoging: "Te koop: een stel benen"

Ook vandaag toonde De Gendt zich, toen hij diep in de finale naar de ontsnapte Kämna wou springen. De Gendt werd echter snel geremonteerd door Alaphilippe, die niet veel later op zijn beurt gegrepen werd. De Gendt trok na afloop van de rit dan maar zijn conclusies en bood zijn koersbenen te koop aan op Twitter:

Het wil voorlopig nog niet lukken voor Thomas De Gendt in deze Tour. De renner van Lotto-Soudal, die vorig jaar op prachtige wijze de etappe naar Saint-Etienne won, probeerde al enkele malen mee te glippen in de goede ontsnapping, maar vooralsnog zonder succes.

De Gendt: "Als ik niets probeer, word ik veertigste"

"Ik moet niet wachten op een sprint. Als ik niets probeer, eindig ik ook met lege handen", deed De Gendt na afloop zijn verhaal. "Alaphilippe kwam me voorbij toen ik al een kilometer in de aanval was."

"Hij ging snel, z'n punch is voor mij een beetje te straf. Hij wachtte nog wel een klein beetje, maar eens boven was er te veel vals plat en het peloton, of wat daar nog van restte, zat te kortbij."

"Het is ook niet gemakkelijk voor mij", baalt De Gendt. "Ik zat er nog alleen voor de ploeg. Dat wil zeggen dat ik naar niemand moest kijken, maar ik kreeg ook van niemand hulp. In het slot demarreren is normaal niet echt iets voor mij. Maar als ik niets doe, word ik veertigste."

De Gendt had weinig begrip voor de tactiek van Bora-Hansgrohe. "Ik vind dat Bora het redelijk dom heeft gespeeld. Ze lieten al hun mannen rijden de ganse dag, maar op het eind kwamen ze een paar mannen tekort."

"Ik snap niet waarom Kämna demarreerde in het slot. Als ze nog iemand over hebben, sprint Sagan misschien voor de winst of voor meer punten (hij werd vierde, red.). Sunweb heeft het wel goed gespeeld. Ze zaten nog met vier of vijf op het eind en konden iets proberen. Dat draait goed uit met de zege."

"Ik zat alleen, dat is jammer. Het is jammer dat Tim Wellens, Philippe Gilbert en John Degenkolb hier niet zijn. Dan konden we hetzelfde doen als Sunweb in de finale: een beetje spelen", besloot De Gendt.