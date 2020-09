Greipel streng voor Sagan: "Niet 1e keer dat hij ellebogen, knieën of voeten gebruikt"

Sporza vroeg Greipel, de spurter van Israël Start-Up Nation in deze Tour en op zijn 38e al goed voor 11 Tour-zeges, naar zijn mening over het spurtincident van gisteren. "Het resultaat zegt alles en de beelden zeggen alles. Mijn opinie is niet nodig."

Daarna volgt evenwel een stevige vingerwijzing naar Sagan: "Het is niet de eerste keer dat Sagan zijn positie verdedigt met ellebogen, knieën en voeten. Gelukkig is er niemand gevallen, maar dat is ook zo voor elke andere sprint."

"Als de commissarissen in elke sprint Sagan onder de loep zouden nemen, zouden ze zien dat dat soms echt op de limiet is. Of hij nerveus is, omdat hij zijn groene trui verloor? Hij is wanhopig. En dan gebeuren zulke dingen. Hij vecht voor elk punt, maar er zijn grenzen in de koers. En dit was ver over de limiet.”

Greipel staat gekend om zijn zuivere sprint rechtdoor. De Duitser houdt niet van spurtbewegingen als gisteren. Wat zou hij eraan doen?: “Het is geen fraai beeld voor het wielrennen. Hou je aan de regels en diskwalificeer renners als het nodig is. De straf voor Sagan is terecht.”