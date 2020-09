Gorius keert terug naar RWDM, maar nu als sportief directeur

Julien Gorius begon aan zijn carrière te timmeren in het Edmond Machtensstadion. Na drie jaar bij FC Brussels verkaste hij naar KV Mechelen en vervolgens naar Genk. Na een kort avontuur in China sleet hij zijn laatste jaren bij OHL.

In de zomer van 2019 hing Gorius zijn voetbalschoenen aan de haak, maar hij blijft actief in de voetbalwereld. RWDM, de nieuwkomer in 1B, lokt de ex-middenvelder terug naar Brussel. Als gloednieuw sportief directeur heeft hij nog tot 5 oktober om de transfermarkt af te speuren. RWDM trok deze zomer wel al 15 nieuwe spelers aan.