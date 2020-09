Alleen Messi en Ronaldo krijgen hogere rating dan De Bruyne op FIFA 21

Net als in FIFA 20 is Lionel Messi met een rating van 93 de beste speler die je kan bemachtigen. De Argentijnse ster van Barcelona doet zo opnieuw beter dan rivaal Cristiano Ronaldo, die een rating van 92 krijgt.

Op de gedeelde derde plek staat Kevin De Bruyne. Hij heeft net als Robert Lewandowski (Bayern München), Neymar (PSG) en doelman Jan Oblak (Atletico Madrid) een rating van 91.

Vorig seizoen kon ook Eden Hazard uitpakken met een rating van 91, maar door zijn blessureleed is de aanvaller van Real Madrid weggezakt naar de 22e plek. Thibaut Courtois is zo de tweede best Belg met een rating van 89.

In de top 100 vinden we nog drie Rode Duivels met een rating van 85: Romelu Lukaku, Dries Mertens en Toby Alderweireld. FIFA 21 ligt op 9 oktober in de winkelrekken.