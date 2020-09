Wout van Aert: "Geen waaiers: jammer voor klassement en eigen ambities"

"Wat als de kans zich vandaag aandient? Als, als, als... Ik kan beter geen uitspraken meer doen, want vaak blijkt dat ik zever verkocht heb", knipoogde Wout van Aert vanmiddag bij de start.



De alleskunner van Jumbo-Visma gaf nog aan dat hij bij eventuele waaiers zou knechten voor gele trui Primoz Roglic, maar Van Aert bleef zelf ook een beetje op zijn honger zitten.

"Het was vandaag heel stressvol. Iedereen had angst voor waaiers", reageerde hij bij de NOS. "Maar spijtig genoeg stond de wind niet perfect, te vaak in het nadeel. Jammer, want we zaten altijd waar we moesten zitten."

"Het was wel enorm gevaarlijk met al die passages door stadscentra en wegversmallingen."

"Ik moest zelf Primoz (Roglic) in veiligheid brengen. Ik hoopte op waaiers, want dat kon in ons voordeel zijn. Voor het klassement, maar ook voor mijn persoonlijke ambities. Maar dan moet de wind natuurlijk perfect zijn."

"De sprint? Ik zat in 50e positie en heb er niets van gezien."