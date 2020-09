BBC: "Chelsea wil Batshuayi opnieuw uitlenen aan Crystal Palace"

Michy Batshuayi (26) heeft nog een contract voor één jaar in Londen, maar Chelsea wil de Rode Duivel niet transfervrij zien vertrekken in 2021. Het zou hem daarom een contractverlenging aanbieden, in de hoop dat hij zich in de kijker kan spelen tijdens een uitleenbeurt aan Crystal Palace.

Crystal Palace kan wel wat offensieve vuurkracht gebruiken, want de Eagles scoorden vorig seizoen amper 31 keer, alleen het gedegradeerde Norwich deed slechter.

Batshuayi speelde in de tweede helft van het seizoen 2018-2019 al eens voor Crystal Palace. Hij was toen in 13 wedstrijden goed voor 6 doelpunten. Hij wordt er herenigd met Rode Duivel Christian Benteke.

Bij Chelsea waren de speelkansen voor Batshuayi tot een minimum herleid na de transfers van Timo Werner en Kai Havertz. Vorig seizoen stond de aanvaller amper één keer aan de aftrap voor Chelsea.

Batshuayi werd de voorbije seizoenen ook al uitgeleend aan Borussia Dortmund en Valencia, maar hij kon er geen potten breken.