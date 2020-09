Ook PSG-ster Kylian Mbappé test positief op coronavirus

De korte vakantie na het einde van de competitie heeft PSG met heel wat problemen opgezadeld. Ondertussen hebben al 7 spelers van de Franse landskampioen positief getest op het coronavirus.

Leandro Paredes, Angel Di Maria en sterspeler Neymar legden begin deze maand een positieve test af na een vakantie in Ibiza, nu is ook Kylian Mbappé besmet.

De 21-jarige sterspeler van PSG moet in quarantaine en mist ook het Nations League-duel tegen Kroatië. Mbappé stond vandaag wel al op het trainingsveld met de Franse nationale ploeg. Het is dus afwachten of hij nog internationals heeft besmet.