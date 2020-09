"De grappige interviews van Oliver Naesen mogen omgezet worden in daden"

Wout van Aert is alomtegenwoordig in deze Tour, maar hoe liggen de kaarten van de andere Belgen? Mogen zij tevreden zijn en krijgen zij nog kansen om zich te onderscheiden? Michel Wuyts pikt er enkele landgenoten uit.

"Er volgen nu etappes die geschikt zijn voor Stuyven"

Voor Jasper Stuyven is mijn oordeel positief. Hij plaatst zich op een plaats die de zijne is: 5e in de sprint. Dat is het hoogst haalbare in een flink bezette sprint. Het kan winst opleveren als het gaat om een gereduceerd groepje van een dozijn, maar je ziet dat hij die volle snelheid in de laatste 50 meter net niet haalt en dat is bepalend voor het podium. Enkele etappes die nu volgen zijn geschikt voor Stuyven. Zoals vandaag al: ik zou als ploegleider zeggen dat hij onderweg niet te veel mag missen. Ook woensdag op weg naar Poitiers moet hij zijn kans kunnen gaan, net als zaterdag in Lyon. Dan liggen nog een paar bergjes in de finale. Daar kan Stuyven op winst mikken.

"Naesen moet het pad van Stuyven volgen"

Van Oliver Naesen had ik meer verwacht. Het is een prachtkerel, die zeer grappig is in zijn interviews. Maar dat mag dan omgezet worden in daden, waarvoor hij vrijheden krijgt. Ik zou zeggen: volg het pad van Jasper Stuyven. De etappes die ik net vernoemd heb, zijn ook ritten die Naesen moeten liggen. Hij heeft een goeie finish, maar het mag meer zijn. Hij moet de komende dagen meegaan met de ploegen die nog niets gewonnen hebben en die in de bergen geen zege zullen rapen. Ik zou niet gokken op een massasprint, maar meeglippen in een lange vlucht.

"Ik sluit niet uit dat het voor Van Avermaet lukt naarmate de Tour vordert"

Je kunt Greg Van Avermaet niets verwijten qua inzet, overgave en gretigheid. Maar het is duidelijk dat hij die laatste impuls niet heeft om het verschil te maken tussen een ereplaats en winst. De Van Avermaet van 2016 in Le Lioran (hij won de rit en pakte geel) was wél bij Aleksej Loetsenko gebleven en had de Kazach er ook opgelegd in de sprint. Ik sluit niet uit dat het eens lukt naarmate de Tour vordert. Greg is een renner die minder aan kracht inboet als we steeds dichter bij Parijs komen.

"Benoot botst op zichzelf"

Bij Tiesj Benoot is niet alles meer verklaarbaar. Als je van hem geen grote daad verwacht, dan wint hij de Strade Bianche. Of wordt hij 2e in Parijs-Nice.



Je denkt dan dat hij nu in gunstige zin zal exploderen, maar het komt er in deze ronde nog niet uit. Zijn rugproblemen spelen hem parten. En zeker in de Tour wegen die procentjes door. Dan hang je. Hij botst op zichzelf en daar heb ik buiten zijn rugproblematiek geen verklaring voor.