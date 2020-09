Loïc Vliegen boekt eerste zege van het jaar: "Dat werd tijd"

Loïc Vliegen kwam solo over de streep in de Tour du Doubs. "Op 300 meter van de top van de Larmont viel ik aan", doet hij zijn verhaal. "Daarna ben ik vol naar beneden gereden. Mijn achtervolgers zaten niet ver, maar op het vlakke heb ik goed weerstand kunnen bieden."

"De laatste hectometers was het genieten", gaat Vliegen voort. "Ik ben blij dat ik eindelijk mijn handen in de lucht kon steken. Sinds de herstart op 1 augustus ben ik in goede doen, maar ik slaagde er niet in om dit in uitstekende resultaten om te zetten. Het werd tijd."

Op de erelijst volgt Vliegen Stefan Küng op. De Zwitser is momenteel aan de slag in de Ronde van Frankrijk.