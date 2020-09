Nederlandse turncoaches weer aan de slag: "Met onafhankelijke waarneming"

Wevers en Wiersma waren eerder op non-actief gezet na de vele getuigenissen over geestelijk en fysiek misbruik in het vrouwenturnen. Wevers traint onder meer de Nederlandse olympisch kampioene Sanne Wevers, zijn dochter.



De turnsters uit de nationale selectie kunnen vijf dagen per week terecht in Nijmegen en mogen daar trainen bij hun eigen trainers.Ook de vier trainers die bij clubs in Nederland turnsters uit de nationale selectie trainen, kunnen op de centrale plek in Nijmegen hun pupillen weer gaan trainen.



“Het bestuur wil dat er centraal wordt getraind, dat er onafhankelijke waarneming is, de mentale begeleiding wordt geïntensiveerd en dat een cultuurverandering versneld wordt ingezet”, zegt technisch directeur Mark Meijer.