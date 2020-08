Het is dezer dagen overal koers: in en om onze hoofstad wordt vandaag de Brussels Cycling Classic (1.Pro) gereden. Vorig jaar zegevierde Caleb Ewan in de sprinterskoers, maar die is net als andere topspurters actief in de Tour. Wie profiteert er onder het Atomium? Volg het hieronder in de livestream vanaf 13.15u met commentaar van Ruben Van Gucht en Sven Nys, vanaf 13.35u pikt ook Canvas in.