De Sporza-troeven van de dag: vrijbuiters met een stevig eindschot

Rit 2, opnieuw van Nice naar Nice, lijkt wel gemaakt voor Julian Alaphilippe, de springveer van Deceuninck-Quick Step. In principe moet hij de beklimmingen makkelijk kunnen overleven en op het einde kan hij ook nog rekenen op een snelle sprint.

Datzelfde kan zeker ook gezegd worden van Daryl Impey en Matteo Trentin, al moeten zij mogelijk eerst de interne machtsstrijd met ploegmaats Yates en Van Avermaet zien te winnen. Davide Formolo bewees dan weer in onder meer de Strade Bianche (2e plaats) en de Dauphiné (ritwinst) dat dit soort ritten hem als gegoten zitten.

Als joker gaan we voor Oliver Naesen, die voor het eerst in de Tour de France wat meer vrijheid krijgt. De finale kent hij nog van Parijs-Nice van vorig jaar, toen hij uiteindelijk 2e werd in de slotrit.