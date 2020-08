Mathieu van der Poel komt alsnog aan de start van de Druivenkoers

Mathieu van der Poel werd afgelopen woensdag vierde in het EK wielrennen in Plouay. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix wil nog wat extra wedstrijdkilometers opdoen en start alsnog in de Druivenkoers.

"Mathieu van der Poel was in eerste instantie niet voorzien voor de Druivenkoers. Om hem nog wat meer wedstrijdritme te laten opdoen werd de wedstrijd aan zijn programma toegevoegd", meldt persverantwoordelijke Thomas Sneyers van Alpecin-Fenix.

"Dit staat allemaal in het teken van Tirreno-Adriatico." De Tirreno gaat op 7 september van start en daar is Van der Poel de kopman van zijn ploeg.