Paul Pogba zit met coronavirus en moet afhaken bij nationale ploeg

Volgende week begint Frankrijk aan de tweede editie van de Nations League in Zweden, enkele dagen later volgt een heruitgave van de WK-finale tegen Kroatië.

Op Paul Pogba kan bondscoach Didier Deschamps niet rekenen. De middenvelder van Manchester United zit met het coronavirus.

Eduardo Camavinga van Stade Rennes is zijn vervanger in de selectie. Hij is een van de 3 debutanten, naast Houssem Aouar (Lyon) en Dayot Upamecano (RB Leipzig).

Juventus-middenvelder Adrien Rabiot is er voor het eerst in meer dan twee jaar weer bij. Hij is op zijn beurt de vervanger van Blaise Matuidi, die Juve deze zomer verliet voor Inter Miami in de Noord-Amerikaanse competitie MLS.