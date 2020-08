De Tribune blikt vooruit op Tour: "Kan Ineos verantwoordelijkheid aan Jumbo overlaten?"

"Slijmerige video"

"Daarom hebben ze Carapaz op het nippertje opgeroepen. Een noodgreep, want hij had zich als titelverdediger ingesteld op de Giro."

Wuyts: "Het plan was om met een triumviraat als kopmanschap te koersen, maar die twee anderen bleken plots niet goed genoeg. En in de Tour krijg je dit jaar geen inrijperiode van 10 dagen. Neen, die begint meteen loodzwaar in het hinterland van Nice."

Vorige week maakte Team Ineos in een video bekend dat het met titelverdediger Egan Bernal aan de start komt en niet met Chris Froome (4-voudig winnaar) of Geraint Thomas (winnaar in 2018).

Ineos-manager Dave Brailsford legt de keuzes van de ploeg uit:

De reacties van de 3 tenoren:

"Goeie zaak voor Bernal"

Zonneveld: "Het Tourparcours ligt Bernal minder dit jaar. Voor hem hadden ze best wat meer over de 2.000 meter mogen gaan. Daar fietst de Colombiaan op eenzame hoogte."

"Je weet nooit wat je aan Froome hebt", pikt Michel Wuyts in. "Twee jaar geleden was hij naast Tom Dumoulin zowat de enige die Geraint Thomas bestookte."

"Er is bij Ineos duidelijk iets misgegaan in de Tourvoorbereiding", denkt Thijs Zonneveld. "Dat hoor je ook op Radio Peloton. Daar twijfelen ze of Froome en Thomas zich wel willen wegcijferen."

"Kunnen ze ook anders koersen?"

De voorbije jaren legde Team Ineos zijn wil op in de Ronde van Frankrijk. In elke sleutelrit voerden ze de regie.

"Ik ben benieuwd hoe ze het dit jaar aanpakken", stelt Thijs Zonneveld. "Kunnen ze ook op een andere manier koersen? Want dit jaar starten ze noch met de beste ploeg noch met de beste renner."

Michel Wuyts: "Heeft Ineos dat plan B wel? Kunnen ze de verantwoordelijkheid volledig overlaten aan Jumbo-Visma?"

"En wat gaan ze in dat geval uitrichten? Gaan ze voor guer­ril­le­ro’s spelen? Gaan ze Carapaz of Sivakov in de vuurlijn sturen? Gaan ze met wat verbeelding koersen?"

"Daar zal het van afhangen", pikt José De Cauwer in. "Van de creativiteit, een erg belangrijke en mooie factor in het wielrennen. Want met die verbeelding kan je een koers winnen zonder per se de beste renner in je ploeg te hebben. Prachtig vind ik dat."

"De voorbije jaren was die creativiteit soms ver te zoeken. Ineos beschikte over de beste renners, de beste trainers en de beste trein. Die rijdt nu niet meer, want in de Dauphiné hebben ze geen verstoppertje gespeeld."

"Enkel de jonge Rus Sivakov presteerde daar op niveau", vindt De Cauwer. "Wordt hij de witte raaf van Ineos in de Tour?"