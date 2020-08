Philip Mestdagh: "Wil niet meer in België coachen, enkel in het buitenland"

Normaal gezien had Philip Mestdagh met zijn Belgian Cats net moeten schitteren op de Olympische Spelen. In plaats daarvan spendeert Mestdagh nu zijn dagen in de Lange Munte, waar hij aan de slag gaat met de jeugd van de Kortrijk Spurs.

"Een club coachen in België interesseert me niet meer", zegt Mestdagh, de ex-coach van Namen. "Maar naar een mooi buitenlands avontuur heb ik wel oren."

"Ik heb al een 30-tal aanbiedingen genoeg, maar geen echte projecten. Misschien dienen zich in november wel enkele mooie opportuniteiten aan, als het seizoen weer van start gaat."