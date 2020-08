Jérôme D'Ambrosio speelt Formule E-zitje kwijt

Jérôme D'Ambrosio is er vanaf het prille begin bij in het Formule E-kampioenschap. Na 6 seizoenen lijkt er een einde te komen aan zijn elektrisch race-avontuur. Mahindra Racing verlengt het contract van de 34-jarige Belg niet.

D'Ambrosio beëindigde het WK als 16e. Vorig seizoen, in zijn eerste jaar bij Mahindra, werd hij 11e en won hij de eprix in Marokko.

Alexander Sims (32) neemt zijn zitje over. In het begin van het seizoen won hij met zijn BMWi in Saudi-Arabië. Vorige week parkeerde Sims zijn laagvlieger op de 13e plaats in het eindklassement.