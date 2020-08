Jelle Van Damme dient strafklacht in tegen ex-Lokeren-eigenaar De Vries

"Het betreft hier geen dagvaarding, maar het indienen van een strafklacht. Dat wil zeggen dat een onderzoeksrechter zal worden aangesteld om te onderzoeken of Louis de Vries zich al dan niet bezondigd heeft aan een strafrechtelijk misdrijf."

"Ons interesseert het niet of hij een frauduleus faillissement in de hand gewerkt heeft. Wij willen weten of hij geen misdrijf, in dit geval oplichting, begaan heeft wanneer hij Jelle Van Damme overtuigde een contract te ondertekenen. Aan heel deze zaak is een lange studie voorafgegaan, enkele weken intensief brainstormen, hoe we het konden aanpakken. De bal ligt nu in het kamp van de onderzoeksrechter om alles terdege uit de spitten", meldt meester Omar Souidi.

De zaak kan er dus een van zeer lange adem worden. "Daar kan ik geen passend antwoord op geven. Alles hangt af van de ijver van de speurders."

"Langs de andere kant kan ik wel meegeven dat dit geen echt complexe zaak is. Dus ik hoop dat het onderzoek zijn volle gang kan gaan en dat we hierover reeds volgend jaar kunnen pleiten. Wij gaan alvast nooit lichtzinnig te werk in onze dossiers", besluit de advocaat van Jelle Van Damme, meester Omar Souidi.