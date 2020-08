Gymfed stopt samenwerking met algemeen coördinator Van Cauwenberghe

Valerie Van Cauwenberghe klom doorheen de jaren de ladder van de Vlaamse gymfederatie op. Ze was onder meer jeugdtrainster van Gaelle Mys en kwam in 2012 fulltime in dienst van de Gymfed "op verzoek van Yves Kieffer en Majorie Heuls", zei ze vorig jaar in Sport/Voetbalmagazine.

Van Cauwenberghe schopte het uiteindelijk tot algemeen coördinator topsport bij de Gymfed en is daarnaast ook internationaal jurylid op grote toernooien.

Volgens de Gymfed wordt de samenwerking met Van Cauwenberghe "in onderling overleg stopgezet en staat de beslissing los van huidige situatie binnen de topsportwerking van de Gymfed. Daarvoor is het wachten op het rapport van de onafhankelijke ethische commissie."

Als algemeen coördinator was van Cauwenberghe de laatste jaren sterk betrokken bij het beleid van de Gymfed. Ze stond de laatste weken mee in het oog van de storm na getuigenissen van ex-turnsters over de harde manier van werken binnen de Vlaamse gymfederatie.

Die getuigenissen zouden mee tot een vertrouwensbreuk tussen Van Cauwenberghe en de federatie hebben geleid. Van Cauwenberghe blijft zich in de toekomst wel inzetten als jurylid voor de Belgische turnsters.